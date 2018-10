Waterbedrijven 'huilen krokodillentranen' met btw-campagne

'De maat is vol', staat in grote letters in de landelijke kranten. Nederlandse waterbedrijven zijn ontstemd, want het btw-tarief op drinkwater gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent. En dus komen de bedrijven met een grote landelijke campagne.

De tien bedrijven, zoals Waternet, Vitens en Oasen, vinden het onterecht dat de prijs van drinkwater binnenkort voor zo'n 30 procent uit belasting bestaat. Bovendien wil het kabinet de prijs op drinkwaterflessen juist verlagen, terwijl deze het milieu vervuilen.

'We moeten de eerste levensbehoefte van de Nederlander niet belasten. Houd het btw-tarief op 6 procent!', zo eindigt de campagnetekst.

Overdreven

Econoom Mathijs Bouman vindt het allemaal wat overdreven. "Dit zijn krokodillentranen. Bedenk je even dat een gezin van vier personen met deze verhoging zo'n 60 cent per maand extra moet betalen. Per persoon 15 cent per maand."

Daarmee zijn álle leidingwaterkosten gedekt. "Maar een huishouden gebruikt maar een half procent daarvan voor drinkwater. Dus de verhoging voor drinkwater is echt minimaal: 0,00075 cent per persoon per maand. Ik kan me niet voorstellen dat iemand voor die prijs naar plastic flessen water zou overstappen."