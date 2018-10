Eigenaar MC Groep: 'Dit is zeer teleurstellend'

Voor zowel het MC Slotervaart als de MC IJsselmeerziekenhuizen is het voorbij, beaamt Loek Winter, eigenaar van de MC Groep in Nieuwsuur. "Ik ben vandaag gefrustreerd en teleurgesteld. In een week tijd hebben de verzekeraars de contracten opgezegd. Dat betekent dat we acuut in een probleem terechtgekomen zijn."

"Voor een ondernemer in de ziekenhuiszorg is dit niet echt stimulerend", zegt hij. "We hadden eigenlijk verwacht dat onze inspanningen op de een of andere manier tot een beloning hadden geleid. Zodat ook andere mensen de zorg in ziekenhuizen tot zich nemen met als doel de zorg in Nederland beheersbaar te houden."

Zorgverzekeraars

Volgens directievoorzitter Georgette Fijneman van zorgverzekeraar Zilveren Kruis wilden de ziekenhuizen hun financiële tekorten opvullen met extra geld van de zorgverzekeraars. Maar dat wilde het Zilveren Kruis niet.

Winter zegt hierover: "We hebben nimmer gevraagd aan de zorgverzekeraar gevraagd of ze als bank te spelen, want dat zijn ze ook niet. We hebben alleen gevraagd of zij de rekeningen die ze kregen per direct wilden betalen. Gegeven de moeilijke situatie."

Verdienmodel

Loek Winter en Willem de Boer zijn de eigenaren van de ziekenhuizen. Hun oogmerk bij de aankoop ervan was om de zorg veel efficiënter te maken. De Boer stapte eind september op als bestuurder bij de ziekenhuizen.

Vakbond FNV Zorg & Welzijn zegt vanaf het begin al vraagtekens te hebben gezet bij het verdienmodel van de twee. Ze zouden als aandeelhouders allerlei manieren hebben om voor zichzelf meer winst op te strijken.

Winter ontkent dit. "We hebben er zelf veel geld en tijd in gestopt zelf. Er zijn heel veel medewerkers betrokken. Onze leningen zijn nooit terugbetaald. We hebben zelfs een deel van de rente niet terugbetaald en we hebben er nooit dividend uit gehaald."

Uitstel van betaling

Vandaag werd bekend dat de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk en het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling hebben aangevraagd. De afdeling spoedeisende hulp van het MC Slotervaart in Amsterdam is per direct gesloten.

"Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", zei de MC Groep in een persverklaring. Verder zei de MC Groep dat al het mogelijke is gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst, maar dat dat financieel niet is gelukt.

Dat de MC Groep al langer financiële problemen had, is bekend. De bestuurders zeiden eerder dat de financiële problemen vooral veroorzaakt zijn doordat de ziekenhuizen duur personeel moesten inhuren.