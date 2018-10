Prins Nigeria heeft eindelijk echt hoop op terugkeer 'roofkunst' in eigen land

Nigeria vraagt al decennia om teruggave van de stukken: het eerste verzoek werd al in 1972 gedaan. Volgens Jos van Beurden, koloniale collecties VU, wordt er over roofkunst vooral veel gepraat, maar gebeurt er weinig. "Ik denk dat musea een beetje bang zijn om iets terug te geven. Ze willen het houden of vertrouwen het niet."

Hij ziet wel dat er recent meer ontwikkeling is gekomen. "Frankrijk, Duitsland en ook België hebben nu gezegd dat er een teruggavebeleid naar Afrika moet komen. Maar in Nederland heeft er nog geen minister gezegd: we moeten eens gaan kijken wat we in huis hebben uit de koloniën en wat we daarmee willen."

De directeur van Museum Volkenkunde benadrukt dat een minister daar wel eerst uitspraak over moet doen, omdat veel van de roofkunst staatsarchief is. "Wij werken nu zelf aan beleid als het gaat om claims en repatriëring. Maar uiteindelijk bepaalt de minister of de stukken teruggaan en niet de museumdirecteur."