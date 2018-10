Erik Staal stak miljoenen van sociale woningstichting in eigen zak

Oud PVV-parlementariër Roland van Vliet, die voorzitter was van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, ondervroeg Erik Staal in 2014 al over de Zuid-Afrikaanse stichting. "Stichting HASA kwam bovendrijven als weer zo'n schimmig project waar vooral heel veel geld naar toe ging zonder dat er echt toezicht was georganiseerd. Dat was ook bij Vestia het probleem en dat was hier ook weer het probleem. Dus Staal zat aan de knoppen, hij was de baas en er was geen toezicht of er zaten vriendjes in het toezicht."

Van Vliet is blij dat de nieuwe bestuurders van de stichting actie ondernemen. "Ik vind het verschrikkelijk, want ook dit is geld dat was bedoeld voor publieke voorzieningen zoals sociale woningbouw. Als hier sprake is van zoveel geld dat rechtstreeks in zijn zak verdween, is dat misschien nog wel een tandje erger dan bij Vestia."