Hoe is het als je man of vader astronaut is?

Een andere bijkomstigheid van moderne communicatie: in de ruimte hebben André en Helen veel contact. In First Man komt de relatie tussen Armstrong en zijn vrouw juist onder druk te staan, omdat ze elkaar niet kunnen spreken als hij in de ruimte is.

"Bij ons was dat niet zo. Ik sprak zelfs meer met Helen tijdens mijn vlucht dan ervoor, want aan boord van het ruimtestation zitten we op Greenwich Mean Time (GMT). Als ik wat vrije tijd had, kon ik bellen." Voor de tweede vlucht van André legde NASA een videoverbinding aan: elke zondag kon het gezin André zien in het ruimtestation en André kon zijn gezin zien in de woonkamer.

"De kleintjes waren toen drie en vijf, en het grappige is dat ze het de eerste paar keer fantastisch vonden om hun vader te zien. Maar al snel was het na drie minuten: doei pap, ik ga weer naar mijn lego. Ze vonden het totaal niet boeiend dat hij daar zat en niet in de huiskamer", zegt Helen.

'Het zal wel'

Volgens haar is dat ook terug te zien in de film. "De kinderen van Armstrong zijn er totaal niet mee bezig. Hun vader doet zijn job, hij gaat naar de maan, het zal allemaal wel."

André: "In een scène in de film zie je dat er iets mis gaat met de motoren. Dat was heel penibel." Armstrongs vrouw heeft niets door: zij is bezig met kinderen die lastig waren. "Ja dat gebeurt. Toen ik de koppeling maakte, het hoogtepunt van die missie, had Helen een kinderfeestje thuis. Zo gaat dat. De één doet dit en de ander doet dat."