'Het OM staat zwaar onder druk, onophoudelijk'

Een slechte werksfeer en weinig transparantie: er zou al langer sprake van zijn bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant. Reden voor de hele leiding van dat parket om op te stappen. Hoofdofficier Charles van der Voort, zijn plaatsvervanger Yolanda de Groot en de directeur bedrijfsvoering Ruud Bloembergen, leggen binnenkort hun functie neer.

Het probleem kan breder worden getrokken. Het is de derde keer in korte tijd dat een leiding van een parket opzij wordt geschoven. Dat het rommelt binnen het OM, bevestigt ook Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht.

"Het OM staat zwaar onder druk, eigenlijk onophoudelijk. Het is de spil in de strafrechtspleging. Het neemt zelf heel veel beslissingen en er wordt meegekeken. Door het publiek, de pers, sociale media. Dat betekent dat als er ook maar iets mis gaat, dat heel veel aandacht krijgt. Zeker in grote zaken."

Reorganisatie

Een kritisch rapport van de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie wijst op de problemen binnen de cultuur van het parket Zeeland-West-Brabant. Volgens Marcel Smit van justitievakbond Juvox lopen er diverse onderzoeken binnen het OM. De vakbond zelf kijkt met name naar manier waarop gereorganiseerd wordt.

Op dat gebied is volgens Smit "veel onvrede blijven hangen" binnen het OM. "Waar wij tegenaan liepen is dat medewerkers van het OM eruit werden gezet, zonder dat de regels van het reorganiseren strikt werden toegepast. Medewerkers kregen te horen: je bent niet OM 2020-proof, en op grond daarvan werden mensen in kamertjes getrokken en kregen ze een slechtnieuwsgesprek."