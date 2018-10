Zeven terreurverdachten langer vast: dit weten we over ze

De verslaggever vertelt dat de vader van de jongen in het verleden nog met de Peshmerga tegen IS heeft gevochten. "Die zegt juist: ik ben Nederland ontzettend dankbaar voor alles wat mij is geboden en dat gebeurt dit. Die jongens hebben mijn land en mijn familie verraden."

De twee ouders werkten niet, maar de kinderen hadden allemaal een goede baan, zegt Holtrop. "Die hebben het, op het oog, allemaal goed voor elkaar. Ook de verdachte: die had een leuke baan, vrienden, een vriendinnetje, hij deed ook aan zaalvoetbal. Alles leek dus in orde."

A. had wel een baard laten groeien en daar is volgens het gezin ook over gesproken. "Over de boodschap die van die baard uitging, over familiewaarden. Tegelijkertijd hebben ze hem ook de vrijheid gegeven om zijn eigen geloof te kiezen. Niet wetende dat dat tot radicalisering kon leiden."