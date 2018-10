Recordvangst doping: 'Er gaan grote hoeveelheden door dit land'

Nederlandse dopingcriminaliteit was lange tijd een blinde vlek, maar dat moet nu veranderen. Opsporingsdiensten zien de dopinghandel steeds crimineler worden en de douane zag vorig jaar "een recordhoeveelheid" doping ons land binnenkomen.

In 2017 onderschepte de douane bijna 2 miljoen dagdoseringen, een dikke 100 kilo in totaal. "Een recordhoeveelheid", schrijft de dienst in een reactie aan Nieuwsuur, die gebaseerd is op "toeval". Want actief wordt er niet gespeurd naar doping: het heeft niet de hoogste prioriteit.

Eigenlijk geldt dat ook voor het Openbaar Ministerie, opsporingsdienst FIOD, politie en inspecties. Toch zagen zij de afgelopen jaren in diverse opsporingsonderzoeken dat er criminele structuren achter deze handel zitten.

"Er lopen een aantal strafzaken op het gebied van de aanpak van illegale medicijnen en doping. Wat we zien bij het doen van deze zaken is dat het vaak gaat om goed georganiseerde en vaak ook grensoverschrijdende criminaliteit", zegt een woordvoerder van het OM.

Hoe groot de Nederlandse dopinghandel precies is, daar is geen overzicht van. Om die reden wil minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "de aard en omvang van de Nederlandse dopinghandel" onderzoeken, zo stelt hij in een Kamerbrief.

Artsen en handelaars

Zijn beslissing, die nauwelijks in de aandacht kwam, valt samen met druk vanuit de Kamer om de dopingaanpak in Nederland meer te richten op de wereld áchter dopinggebruikers: artsen, entourage en handelaars.

Het is de tweede keer in de historie dat een minister om zo'n onderzoek vraagt. De laatste keer was in 2002. Daarna bleef het 16 jaar vrij stil op dit dossier.

"Goed dat dit onderzoek er nu komt, maar het had er wel eerder mogen zijn", zegt Herman Ram van de Dopingautoriteit. "Dit is een beleidsterrein waar meer aandacht naar uit mag gaan. Er zijn behoorlijke risico's voor de volksgezondheid en er is een steeds grotere verknoping met criminaliteit."

Ram wijst naar de door de douane onderschepte doping. Het is waarschijnlijk een fractie van wat er daadwerkelijk ons land binnenkomt. "Je ziet dat er in Nederland een afzetmarkt is, maar het kan ook gaan om doorvoer naar andere landen. Zonder enige twijfel gaan er grote hoeveelheden door dit land."

Nieuwsuur heeft met tientallen dopinghandelaren contact gezocht. Een paar wilden met ons praten, waaronder Harrie en Jasper. Wil je eerst de diepte in, bekijk dan deze video over de Nederlandse dopinghandel.