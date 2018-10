'Mannen staan als groepjes hyena’s om vrouwen heen'

Een overgrote meerderheid van de vrouwen ervaart seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan in Rotterdam. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van die gemeente, naar seksueel geweld dat plaatsvond in de afgelopen twaalf maanden. Het grootste deel van de incidenten gebeurt buiten op straat.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van elf vrouwen die binnenkwamen bij de politie in de afgelopen jaren. Al deze vrouwen werden tijdens het uitgaan in Rotterdam gedrogeerd en daarna meegenomen naar een hotel of woning. Daar zijn ze verkracht of aangerand.

Boos

Nieuwsuur gaat mee stappen met Sulaika en haar nichtje Kristel. Tijdens het uitgaan hebben ze last van jongens die over hun grenzen gaan. "Ze proberen achter je te staan en willen met je dansen, terwijl je dat niet wil", zegt Kristel. "Als je wegloopt worden ze boos. Dat is eigenlijk een beetje normaal. Het is niet onveilig, maar het is gewoon niet prettig."

Ook wordt ze nageroepen als ze langs een groep jongens loopt. "Ze zeggen: 'hé lekker ding', en als je niet reageert ben je een hoer. Je kan niets doen, ze zijn toch wel met meer."

Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over seksueel geweld in het uitgaansleven. Ze is blij dat er eindelijk een onderzoek is gedaan. "Je kan het voelen en constateren, maar vaak heb je een onderbouwing nodig om tot maatregelen te komen."

Zelf ging ze ook de straat op, samen met de politie. "Dan zie je dat jonge meiden de kroeg uit lopen en mannen als groepjes hyena's om de vrouwen heen gaan staan."