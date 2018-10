1001 vrouwen door de ogen van vrouwen: 'Soms zijn we elkaars grootste vijand'

"Geschiedenisboeken gaan nog altijd heel erg veel over mannen. Daarom leek het mij interessant om het verhaal van de 20ste eeuw te vertellen via vrouwenlevens. De beroemde vrouwen die we heel goed kennen, maar ook de mindere godinnen die in de vergetelheid zijn geraakt."

Aan het woord is historica Els Kloek. Ze presenteerde deze week het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum. De focus op die eeuw is geen toeval. "Het is voor vrouwen een heel interessante: we krijgen bijvoorbeeld kiesrecht en mogen gaan studeren."

In het boek en de tentoonstelling komen de verhalen van al die verschillende vrouwen bij elkaar. Van vrouwelijke pioniers en feministen die vonden dat alles anders moest, tot vrouwen wiens verhaal vergeten is. Zij tonen ons een andere kant van de geschiedenis, die nog steeds heel erg actueel is.