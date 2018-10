Wetsvoorstel: Opvangcentra mogen niet ingeënte kinderen voortaan weigeren

Ingeënt, of niet-ingeënt? Dat is de vraag die veel ouders hebben als ze naar ándere kinderen in het kinderdagverblijf kijken. Want steeds minder ouders laten hun kind inenten. Vandaag komt de politiek met een antwoord: kinderdagverblijven mogen niet ingeënte kinderen voortaan weigeren.

Dat staat in een wetsvoorstel van D66 dat vandaag is ingediend en dat kan rekenen op een Kamermeerderheid. "Zo kunnen ouders die hun kinderen wel willen inenten hun baby's en peuters met een gerust hart naar de opvang brengen", zegt D66-Kamerlid Rens Raemakers.

Veel ziektes zijn uit beeld geraakt, waardoor de ernst ervan gemakkelijk onderschat wordt. Zijn wetsvoorstel is volgens Raemakers een snelle en haalbare manier om iets te doen tegen de anti-vaxx-trend. "Het zorgt ook voor bewustwording onder ouders, zodat duidelijk is hoe de politiek er tegenover staat en hoe belangrijk vaccineren is."

Halve sekte

Maar Roland Pierik, rechtsfilosoof aan de UvA en lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad is er alles behalve over te spreken en vindt het voorstel halfslachtig. Hij is voor verplichte vaccinatie voor alle kinderen op kinderdagverblijven.

"Een heel slecht idee. Er zal een tweedeling ontstaan tussen kinderdagverblijven waar wel gevaccineerd wordt en eentje waar alle anti-vaxxers bij elkaar zitten. Heel problematisch", vindt hij.

"Ik ben redelijk bekend met de anti-vaxx, dat is een halve sekte. Dat gaat komen. Ook al gaat het onbewust: als vijf kinderdagverblijven vaccinatie verplichten en een zesde niet, dan vinden die ouders die opvang wel." Ook ziet hij een maatschappelijk probleem. "De politiek moet dit oplossen en niet de kinderdagverblijven. Met dit plan leg je het probleem bij de opvang neer."