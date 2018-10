Artificial Intelligence: wat als machines onze oorlogen gaan voeren?

De mens maakt geen schijn van kans

Daarbij moeten we volgens oud-NAVO-chef Rasmussen niet vergeten dat killer-robots niet moe worden. "Je kunt dus eindeloos blijven doorvechten. Bovendien kun je een zwerm killer-robots op je vijand afsturen zonder enig gevaar voor het verlies van mensenlevens aan jouw kant."

Payne legt uit dat de mens het op veel vlakken aflegt tegen een machine. "Stel dat een menselijke piloot het moet opnemen tegen een computerpiloot. De computer kan elke snelheid aan, een mens valt flauw boven een bepaalde grens. En hun reactiesnelheid is veel hoger dan die van een mens. De mens maakt dan geen schijn van kans."

Ook zal de besluitvorming met machines veel sneller gaan, zegt Russel. "Met autonome wapens is alles een kwestie van minuten, uren. Ze zijn veel sneller. Daardoor wordt het dus continu aanvallen." Ook Rasmussen is daar bang voor. "In de toekomst wordt een beslissing misschien in slechts seconden genomen."

Russel hoopt dat de internationale gemeenschap de autonome wapens verbiedt. "Want het gaat onvermijdelijk deze kant op, als we die wapens niet verbieden." Volgens hem staan we aan het begin van aan wapenwedloop. "Het is echt dringend geboden dit een halt toe te roepen voor het te laat is."

