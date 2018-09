AI-special: het spanningsvlak tussen mens en machine

Van een slaapzak die ons kan knuffelen tot algoritmes die al onze handelingen kunnen voorspellen. Van zelfrijdende auto's tot zelfstandig beslissende dodelijke wapens. Allemaal mogelijkheden die ontstaan dankzij kunstmatige intelligentie. De technologie is al volop in ontwikkeling.

Eerder deze week publiceerden we onze serie A Bright New World: een reeks van vijf video's over kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence. Daarin vertellen experts wat hun visie is op onze toekomst. Hoe zullen we bijvoorbeeld liefhebben in de toekomst? En zullen we nog ziek worden?

In een speciale uitzending besteden we nog eens uitgebreid aandacht aan het onderwerp. Onze econoom Mathijs Bouman en Marleen Stikker, directeur van Waag Society, zijn te gast. Met hen kijken we naar waar we nu staan op het gebied van AI en hoe onze toekosmt eruit kan gaan zien.

Bekijk hier de special terug: