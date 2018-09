'Indonesië had alarm over tsunami nooit zo snel mogen intrekken'

Het tsunami-alarm werd ingetrokken, terwijl er daarna toch een tsunami ontstond die op Sulawesi veel slachtoffers heeft veroorzaakt. Wat ging er mis? Volgens tsunami-expert Abdul Muhari, die ook de Indonesische regering adviseert, hebben de autoriteiten de waarschuwing te snel ingetrokken.

"Dat intrekken gebeurde ook zonder de juiste wetenschappelijke redenen daarvoor. Want we zagen dat er een tsunami-indicatie was bij het getijdenstation in Mamuju. Dat is 300 kilometer naar het zuiden. Dat zou voldoende moeten zijn om aan te nemen dat we een tsunami krijgen", zegt Muhari.

Hij vertelt dat het tsunami-alarm na dertig minuten werd ingetrokken. "Maar het waarschuwingssysteem moet niet worden uitgezet totdat de autoriteiten zeker weten dat er geen tsunami is. En het duurt waarschijnlijk meer dan twee tot drie uur om dat bevestigd te krijgen", legt de expert uit.

Het gaat er niet om wie de schuld moet krijgen van de situatie, benadrukt Muhari. "Het probleem is de beperkte middelen. Die staan altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Als we spullen op locatie A hebben staan, is de tsunami op locatie B en omgekeerd."