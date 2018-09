Zorgen om ‘staatshasj’ bij coffeeshops én Kamerleden

Het productieproces van hasj is zeer arbeidsintensief: de cannabisbloemen worden stukgeslagen op een fijnmazig doek dat over een schaal is gespannen. Een kleine hoeveelheid kleverig poeder blijft over. Hier worden plakken hasj van geperst.

Overheidsexperiment

In Nederland worden dit najaar de gemeenten geselecteerd die gaan meedoen aan het overheidsexperiment waarbij coffeeshops legaal met hasj en wiet worden bevoorraad. Nu is die bevoorrading aan de zogenaamde 'achterdeur' van coffeeshops nog illegaal. Alleen de verkoop van kleine hoeveelheden wiet en hasj aan de consument is legaal.

Hoe zijn we ook alweer tot dat gedoogbeleid gekomen? En wat gaat er gebeuren met de staatswiet? In de video hieronder geven we je even een opfrisser.