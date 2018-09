Amsterdam knokt met Airbnb en eist 'nu eindelijk actie'

"Op alle afspraakpunten laten ze ons zitten. Tot 1 januari hebben we afspraken met Airbnb, maar op deze manier willen we niet verlengen", zegt Ivens, die vindt dat de gemeente Amsterdam niet veel verder komt met Airbnb. De stad denkt daarom na over de inzet van andere middelen.

"Maximaal 30 dagen en een vergunningstelsel voor bed&breakfasts (niet het hele huis maar een gedeelte verhuren). Daar is het College het mee eens en dat komt er als het goed is in 2019. Ook denkt de wethouder over een verbod voor verhuur via Airbnb in bepaalde wijken. "Het College is voor, maar de vraag is of het juridisch kan."

Website uit de lucht

Ivens kijkt met interesse naar andere steden. "Amerikaanse steden eisen data van Airbnb. Dat kunnen wij niet doen in het kader van privacy. In China kunnen ze een website uit de lucht halen, dat kan bij ons niet. Wij hebben te maken met Europese regels."

Amsterdam legde vorig jaar voor 4,2 miljoen euro aan boetes op aan verhuurders die de regels overtraden. Ivens: "Maar we hebben te weinig mankracht voor de handhaving. Het is een enorme operatie."