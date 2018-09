Stijging van het aantal 'vakantievluchtelingen'

In 2016 en 2017 is van ongeveer 300 mensen met een verblijfsvergunning onderzocht of hun vergunning kon worden ingetrokken omdat zij waren afgereisd naar hun land van herkomst of omdat hun hoofdverblijf niet in Nederland is. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dit heeft in die jaren geleid tot in totaal ongeveer 50 intrekkingen, 20 daarvan zijn op grond van het reizen naar het herkomstland. In zo'n 50 zaken staat nog een intrekkingsprocedure open.

Veel Europese landen hebben te maken met de statushouders die tijdens de vakantiedagen terugreizen naar hun vaderland, het land waarover ze beweren dat ze er gevaar lopen.

In de zomermaanden juli en augustus zijn er in België - dat in de opsporing van vakantievluchtelingen samenwerkt met Nederland - totaal 133 meldingen van dit soort 'vakantiegangers' binnengekomen. 71 Statushouders zijn betrapt op Belgische luchthavens en 62 in andere EU-landen. Tot september 2018 zijn 153 vluchtelingen hun status kwijtgeraakt. In 2017 werd de status van 134 vluchtelingen ingetrokken.

De Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asielzaken noemt het recordcijfers. "Dit is hallucinant. Wat we al vele jaren wisten en oogluikend werd toegestaan, wordt nu eindelijk bestraft."

Beschermen

Vaak reizen statushouders naar hun vaderland via een ander EU-land om niet getraceerd worden. Om dat te voorkomen hebben Nederland en België in 2016 een akkoord gesloten waarin ze informatie uitwisselen.

Een asielvergunning is bedoeld om mensen te beschermen tegen gevaar in het land van herkomst. Als blijkt dat vreemdelingen met een vergunning voor bepaalde tijd het land waar ze vandaan komen hebben bezocht, begint de IND meestal een intrekkingsprocedure.

Dat geldt niet voor mensen met een Nederlands paspoort of vluchtelingen met een vergunning voor onbepaalde tijd. Die kunnen in principe zonder gevolgen naar hun thuisland reizen.