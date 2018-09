'Mensen moeten echt stoppen met downloaden en bekijken kinderporno'

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) start vandaag een landelijke campagne 'Weet Waar je Naar Kijkt'. Naar schatting kijken zeker 30.000 Nederlanders naar kinderporno, zonder dat zij specifieke seksuele gevoelens voor kinderen hebben. "En dat moet stoppen."

Ze komen vaak toevallig op een site en ontdekken dan dat het ze aanspreekt en blijven daar dan naar zoeken, denkt Jules Mulder, die honderden kinderporno-downloaders en ook pedofielen behandelde. Deze mannen zijn niet zozeer pedofiel, zegt Mulder. Omdat er zoveel pornosites bestaan, is er ook veel materiaal dat mensen op ideeën en voorkeuren brengt die ze anders nooit hadden ontdekt.

Maatschappelijk fenomeen

Mulder is verbonden aan Stop it Now!, een telefonische hulplijn voor mensen die zich zorgen maken om hun kijkgedrag naar online seksueel kindermisbruik. De organisatie werkt in de campagne nauw samen met EOKM. "Kinderporno kijken is een maatschappelijk fenomeen geworden. Ook je buurman of je collega kan in zijn vrije tijd aan kinderporno verslingerd raken", zegt Arda Gerkens van EOKM.

De campagne bestaat uit een filmpje, maar ook posters op plaatsen waar vooral mannen komen, zoals herentoiletten in de horeca. Ook komen er pop-up-banners op een aantal pornosites.