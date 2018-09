'Mein Kampf hoort niet naast Fifty Shades of Grey'

Het boek Mein Kampf is sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer te koop en mag ook niet herdrukt worden. Een exemplaar bezitten is echter niet strafbaar.

Het eerste deel van het boek schrijft Hitler in 1924 in de Duitse gevangenis. Hij zit er zijn straf uit voor een mislukte staatsgreep in 1923, de 'Bierkellerputsch'. In de gevangenis is Hitler kwetsbaar, zijn afwezigheid kan hem wel eens de macht over de nationaalsocialistische beweging kosten. Het resultaat is een bombastisch pamflet vol leugens en antisemitisme.