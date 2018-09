Topdiplomaten over Blok: 'Hij had zijn waffel moeten houden'

'Amateuristisch'

Zo noemt Blok Suriname een 'failed state'. "Het probleem is dat men in Nederland weinig over Suriname weet. Onze minister weet er heel weinig van," zegt de 84-jarige Godert de Vos van Steenwijk, "Dat is een amateuristische opmerking voor een veel ingewikkelder verhaal." De Vos van Steenwijk heeft jarenlange ervaring als diplomaat, onder andere in Suriname en als ambassadeur in Boedapest, Jakarta en Moskou.

"Hij had gewoon zijn waffel moeten houden," zegt de oud-ambassadeur. Ook over de multiculturele samenleving waarvan Blok stelt dat het waarschijnlijk genetisch bepaald is dat mensen niet goed kunnen omgaan met onbekenden. "Als dit soort begrippen gepolitiseerd worden, ben je echt verkeerd bezig. De maatschappij is veel ingewikkelder dan dat."

Pieter Feith (73) is lid van de AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), de belangrijkste adviesraad voor buitenlandse vraagstukken voor het kabinet. Hiervoor werkte hij voor de NAVO en de EU, in conflictgebieden als Irak en Kosovo. "Het is gevaarlijk om etiketten op te plakken. Suriname is geen 'failed state'. Er is niets mis met de multi-etnische samenlevingsvorm in dat land."