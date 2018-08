'Als dit klopt, moet Groningen publiek geld voor Chinese campus terugbetalen'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft miljoenen euro's publiek geld gestoken in een campus in de Chinese stad Yantai. Dat is de conclusie van de Groningse studentenclub DAG, die onderzoek deed naar de financiering van het project. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven wil het geld terug als de berichten kloppen.

In Yantai zouden duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs kunnen volgen, zo was de bedoeling. De voorbereiding van het project werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. Het project flopte uiteindelijk en is in februari stopgezet.

Jasper Been van DAG deed voor het onderzoek een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. "Uit documenten bleek onder meer dat de universiteit geld dat in 2012, 2013 en 2014 nog als publiek in de jaarverslagen stond, een andere stempel had gegeven. Het belandde vervolgens in een potje met private reserves."

De universiteit classificeerde in de jaarrekening 2015 de publieke gelden uit drie voorgaande jaren als private gelden, concludeert DAG. Het gaat om een bedrag van 450.000 euro. Daarnaast verkocht de universiteit een dochterbedrijf aan de RUG Houdstermaatschappij, waarvan het College van Bestuur al 100 procent eigenaar was.