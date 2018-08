'Het kweken van insecten levert meer op dan melkkoeien houden'

Een broodje meelwormen straks heel normaal?

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is namelijk ook enthousiast over het kweken van insecten. "We staan waarschijnlijk aan de vooravond van een sterke groei van het gebruik van insecten als productiedier", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze noemt insecten een "veelbelovende alternatieve bron" voor hoogwaardige eiwitten. De minister is voorstander van een grotere consumptie van insecten, door dieren maar ook door mensen. Een broodje meelwormen is binnenkort misschien wel een heel normale lunch.

Schouten schrijft dat Nederland "binnen bepaalde randvoorwaarden" voorstander is van de uitbreiding van het gebruik van insecten in veevoer. Of we echt massaal over zullen gaan op insecten, is volgens de minister nog wel afhankelijk van bijvoorbeeld de kostprijs en de maatschappelijke acceptatie.