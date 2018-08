'Door films als WAD ontdekken we hoe geweldig de Nederlandse natuur is'

Sinds de vorige film van Smit zijn de Nederlandse natuurfilms volwassen geworden. Ze kunnen zich meten met de bekende natuurdocumentaires van de BBC, vindt natuurschrijver en recensent Kester Freriks. "Door deze films ontdekken we hoe geweldig de Nederlandse natuur is, daarmee heeft het succes te maken."

Wil je de wildernis ontdekken, dan hoef je niet per se naar het buitenland. "Het kan bij wijze van spreken in je eigen achtertuin, bij de Oostvaardersplassen of in de Waddenzee. Daar kun je ontdekken dat er in Nederland een fantastische en rijkgeschakeerde natuur te vinden is", zegt Freriks.

Volgens hem is de kracht van Smit dat hij de natuur toont in haar volledige samenhang. "Hij zoekt juist naar kleinere dieren in het land, die we kunnen herkennen. Dat maakt zijn films ook dat je denkt: ik had het zelf kunnen ontdekken. Alleen nu heeft Ruben Smit het voor mij gedaan."