Meer werkdruk, minder geld: de sociale advocatuur wankelt

Inge Hidding werkt al ruim 11 jaar als sociaal advocaat. Ze staat mensen bij die zelf geen advocaat kunnen betalen. Die rechtsbijstand wordt dan vergoed door de overheid. Maar de vergoedingsregelingen, lang geleden vastgesteld, dekken niet meer de uren en inspanningen van de hedendaagse praktijk.

"Ik ga nu op huisbezoek bij een cliënt, dat doen we wel vaker", vertelt Hidding. "Maar het is de vraag hoe lang we dit soort bezoeken nog kunnen doen, want we krijgen hier niet voor betaald. Dus we overwegen om het bijltje erbij neer te gooien."

De sociale advocatuur staat onder druk. Uit door Nieuwsuur opgevraagde cijfers blijkt dat steeds meer sociale advocaten ermee stoppen. Waren het er in 2014 nog 7600, inmiddels zijn dat er 350 minder.

Goud

In de zaak waar ze nu mee bezig is, heeft Hidding ruim 12 uur gestoken. Maar ze krijgt voor elke alimentatiezaak een standaard vergoeding gebaseerd op 7 uur werk. En dat is te weinig. "Ik vind het belangrijk om mijn werk goed te doen, dus dan steek ik die extra tijd er dan maar in, uit eigen zak. Stel dat er net een brief van de rechtbank is gekomen dat we volgende week naar een zitting moeten komen. Ik kan mijn cliënt daar niet alleen heen laten gaan, dan heeft zij een groot probleem."

Cliënt Nicole Haak vindt het belangrijk dat iemand haar helpt met haar alimentatiezaak. "Omdat je dat niet zelf kunt. Ik heb daar niet de capaciteit voor. Dus mensen zoals Inge zijn goud."