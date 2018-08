Studenten betalen steeds vaker 'de hoofdprijs' voor hun kamer

Met het nieuwe studiejaar in aantocht zijn veel studenten in spé op zoek naar woonruimte. Maar dat is nog niet zo makkelijk: de prijzen voor studentenkamers lopen steeds verder op. Commerciële investeerders weten de weg naar de studentenhuisvesting steeds beter te vinden.

Uit onderzoek van Kamernet, een grote website voor studentenhuisvesting, blijkt dat de kamperprijzen met bijna 5 procent zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde huurprijs komt voor het eerst boven de 400 euro per maand uit.

Studenten in Amsterdam zijn met een gemiddelde huurprijs van 571 euro het duurst uit. In Rotterdam steeg de huur met 7,4 procent het hardst van alle grote steden, tot 458 euro. De krapte op de woningmarkt drijft de prijzen op, zegt Kamernet.

Daarbij komt ook nog de groei van het aantal internationale studenten dat in Nederland komt studeren en wonen. Deze groep heeft vaak meer haast bij het vinden van een woonruimte dan Nederlandse studenten.