18in2018: Kijk hier onze tv-serie over 18-jarigen terug

Ze werden geboren in het jaar 2000 en staan bekend als de generatie Z. Ze maakten de economische crisis mee en de aanslagen in New York (ze waren 1) en Parijs (als 16-jarige). Nieuwsuur volgde tien jongeren die aan de hand van verschillende thema's zelf een beeld schetsen van hun generatie.

Hieronder kun je de aflevering terugkijken die werd uitgezonden op maandag 13 augustus, over kansen op de arbeidsmarkt.