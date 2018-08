Zeeland wordt steeds zouter en dat heeft gevolgen voor de groenten op jouw bord

Smeltende poolkappen, een stijgende zeespiegel en kurkdroge zomers: op steeds meer plekken worden de gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar. En al die veranderingen, van hogere temperaturen tot extreem weer, kunnen één heel vervelende consequentie krijgen: een tekort aan zoetwater.

Of onze toekomstige zomers net zo warm zullen zijn als deze, daar zijn experts nog niet helemaal over uit. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de Nederlandse bodem verder zal gaan verzilten. Dat betekent dat het grondwater zout is en je er dus niet zo makkelijk gewassen op kunt laten groeien.

Zeeland heeft al te kampen met verzilting en voor een provincie waar 77 procent van de grond gebruikt wordt voor landbouw, is dat een groot probleem. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we niet al met oplossingen bezig zijn. Van zoetwater-opslagsystemen tot zouttolerante gewassen en het planten van zeegroenten.

We gingen langs in het zilte Zeeland om te zien hoe er nu al hard wordt gewerkt aan deze innovaties, zodat jij straks nog steeds van een Hollands stukje groente kan genieten. Zie het in onderstaande video: