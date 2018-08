Gemeente huurt eigen verslaggever in: 'De lokale journalistiek verschraalt'

Een journalistieke notulist

Volgens Wim Knol van De Onafhankelijken, een van de coalitiepartijen in Oudewater, mist er op dit moment een neutraal verslag van de gemeentelijke vergaderingen. "De kranten hebben geen tijd en geen geld om het te verslaan en wij voorzien daar nu in met een verslaggever die we zelf inhuren."

Coalitiegenoot Elly van Wijk (VVD-D66) voegt toe dat die "feitelijke verslaggeving" belangrijk is voor een goede communicatie tussen gemeente en burgers. "Je moet het eigenlijk zien als een notulist." "Een journalistieke notulist", vult Knol aan. "Hij wordt betaald door de gemeente, maar doet zijn werk volkomen onafhankelijk."

Volgens Knol is er geen enkel verband met het opstappen van verslaggever Beaujon. "Wij willen enkel de burger actief informeren. Het is mij niet bekend dat Otto op het matje is geroepen. Ik weet dat hij met het college heeft gesproken, maar dat ging over de verschraling van de pers. Niet over slechte verslaggeving."

"Wij hebben dit plan ook al veel langer", zegt Van Wijk. "Dit is niet iets van de laatste weken of maanden. In mijn ogen is deze stap niet vreemd. Het helpt juist de burger om meer geïnformeerd te raken, op een feitelijke, objectieve wijze. Bovendien kan een journalist hiernaast nog gewoon verslag doen."