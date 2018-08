Gevlucht, maar nog niet veilig: transgenders in azc's

Reactie Menzis (tot dit jaar verantwoordelijk was voor de asielzoekerszorg):

Het is mogelijk, dat er huisartsen van GCA waren die niet bereid waren om mee te werken aan het verstrekken van medicatie ter voortzetting van hormoonbehandelingen. Wij kennen daar enkele cases over. Het ging bijvoorbeeld om een huisarts die zich niet voldoende comfortabel voelde om de medicatie voor te schrijven die in het land van herkomst was verstrekt. Reden: onvoldoende kennis van transgenderproblematiek, maar ook van de werking van de medicatie. In een enkel geval ging het om ethische bezwaren van de huisarts. Een huisarts zal in deze gevallen (moeten) verwijzen naar een collega. Die verantwoordelijkheid van doorverwijzing en dit oordeel is uiteraard aan de arts: de zorgverzekeraar gaat niet op de stoel van de arts zitten.

Voor zover wij weten heeft de bewijslast geen problemen opgeleverd. Transvluchtelingen kunnen bijvoorbeeld de naam en frequentie van het middel benoemen, of soms zijn er nog recepten voorhanden en het kan ook zijn dat de al gestarte behandeling ook medisch te observeren is. Dit oordeel is behouden aan de arts of specialist, die maakt de afweging of al gestart is met de behandeling.