Inspectie: klassen op entreeschool zijn te divers en nazorg moet beter

Op dit moment haalt 70 procent van de leerlingen een diploma en stroomt 50 procent door naar mbo niveau 2. "Maar een groot deel vindt geen baan, terwijl dat wel zou moeten", zegt inspecteur Vogelzang. Een ander probleem is dat een groep leerlingen na het behalen van het diploma helemaal buiten beeld verdwijnt.

"Het gaat om zo'n 2000 leerlingen die we helemaal niet meer terug zien. Ze hebben geen baan, maar ook geen uitkering." Ze vindt dat leerlingen daarom ook na de entreeschool gevolgd moeten worden. "Om te zien of ze succes hebben en waar ze blijven als ze toch uitvallen." De nazorg moet volgens Vogelzang beter.

Directeur Van Tilburg is het met haar eens. "We zouden graag zien dat de leerlingen nog twee jaar begeleiding krijgen. Zodat we ze kunnen volgen en helpen mochten ze toch uitvallen. We zijn daarover wel in gesprek, maar de vraag is hoe het gefinancierd gaat worden. Het moet niet ten koste gaan van het onderwijs."