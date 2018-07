50 jaar Kamagurka: 'Een grap moet schuren, hij moet niet van fluweel zijn'

"Mensen zeggen altijd dat er grenzen zijn aan de humor. Ik zeg nee, er zijn grenzen aan de ernst", zegt Kamagurka, ofwel Luc Zeebroek. Hij leidt ons langs zijn kunstwerken, een daarvan is een wit met geel beeld. "Dit is een spiegelei. Eieren zijn leuk, maar ze zijn nooit verticaal. Daarom heb ik hem verticaal gemaakt."

Het Noordbrabants Museum laat deze zomer een overzichtstentoonstelling zien: Kamagurkistan - Voorbij de grenzen van de ernst. Ruim 50 jaar aan cartoons, schilderijen, ruimtelijke objecten en filmpjes van performances. Vanaf het begin, met zijn eerste dagboekaantekeningen, tot recent werk zoals strips met de antihelden Bert en Bobje.

Kamagurka wil dat zijn publiek zijn werk leuk vindt. Maar kritiek schuwt hij niet. Zo maakte hij ten tijde van de tsunami in 2004 een cartoon genaamd 'Duitse pedofiel redt twee kinderen', waarop hij veel negatieve reacties kreeg. Geen goede timing, weet hij nu. Maar nog steeds ziet hij de humor ervan in: even doen alsof de pedofiel een redder is, en geen boosdoener. "Uiteindelijk heeft elk nadeel zijn voordeel."

Het gaat Zeebroek om het opzoeken van grenzen. "Een grap moet schuren. Anders is het een fluwelen grapje. Dat is meer iets voor mensen die heel erg ziek zijn", lacht Zeebroek. "We zijn toch gezonde mensen?"