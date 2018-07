'Negatieve onderzoeksresultaten op grote schaal niet gepubliceerd'

Volgens Mackenbach zijn er meerdere oorzaken te noemen voor het feit dat negatieve uitkomsten in de la blijven liggen. "Voor onderzoekers is het vaak niet zo aantrekkelijk om er nog moeite in te stoppen. En de tijdschriften die de onderzoeken publiceren, zien ook liever een positief resultaat."

Terwijl de kennis van die negatieve resultaten volgens de KNAW juist zo belangrijk is. "Als we niet weten dat een bepaald medicijn weinig of geen effect heeft, dan krijgen we een te positief beeld van de werkzaamheid. Dan worden ze gewoon voorgeschreven en dat is heel slecht voor de gezondheidszorg."

Hij denkt dat het probleem ook bij andere vakgebieden speelt. "Bijvoorbeeld als het gaat om milieu, landbouw of veeteelt." Daarom is er volgens hem meer herhaalonderzoek nodig. "Als dan blijkt dat het herhaalonderzoek een minder rooskleurig beeld geeft, dan moeten die negatieve resultaten ook gepubliceerd worden."