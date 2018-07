Voor deze archeoloog is de droogte zowel vriend als vijand

De opgravingswerkzaamheden begonnen vorige maand en nu gooit de droogte roet in het eten. "Het hout is driehonderd jaar goed bewaard gebleven", vertelt Van Popta terwijl hij tussen de wrakstukken door loopt. "Nu wordt het blootgesteld aan extreme droogte. Normaal gesproken is het voor een archeoloog prettig om in droge omstandigheden te werken. Voor dit project is het dramatisch." Hij trekt een stukje eikenhout los van de zijkant van het schip. "Het is kurkdroog. Je ziet dat het in mijn handen verpulvert."

De archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen doen wat ze kunnen om het scheepswrak goed te conserveren. "We pompen water uit de sloot om te het hout nat te houden, maar dat is bij lange na niet genoeg." Yftinus van Popta denkt dat alleen een paar flinke regenbuien de houtresten kunnen redden. "Misschien moeten we een keer een regendans doen."