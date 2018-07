De poeptransplantatie: straks ook voor MS-patiënten

Nog niet regulier

Maar ze had geluk. Want bij nader onderzoek bleek dat de meeste patiënten met dezelfde ziekte geen baat hadden bij een poeptransplantatie. Omdat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat dit een goede behandeling is voor iedereen, is de behandeling nog steeds experimenteel.

Wie hoopt via poeptransplantatie te genezen, lijkt tot nu toe beter af te zijn in het buitenland: in bijvoorbeeld Groot-Brittannië is op dit gebied meer mogelijk dan in Nederland. Maar daar worden patiënten met donorpoep behandeld in dure commerciële klinieken, zonder dat eerst degelijk onderzoek is verricht. In Nederland moet voor elke ziekte en aandoening eerst met wetenschappelijk onderzoek worden aangetoond dat een poeptransplantatie effectief is.

Op dit moment wordt een poeptransplantatie alleen regulier uitgevoerd bij een infectieziekte van de dikke darm, waarbij de clostridium difficile-bacterie aanwezig is. Die kan optreden als mensen veel antibiotica hebben gebruikt, die de darmflora ernstig heeft aangetast. De behandeling laat goede resultaten zien.