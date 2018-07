Eerste ritje in de Noord-Zuidlijn: 'Mag wat kosten, maar dan hebben we ook wat'

Het huis werd uiteindelijk opgekocht door de gemeente en het gezin kwam elders in de stad te wonen. Toch is het volgens Helena een misverstand dat ze door de problemen ook tegen de Noord-Zuidlijn was. "Dat nam iedereen aan, maar dat is niet waar. Het had alleen beter gekund voor ons", zegt ze lachend.

Ze is ook wel een soort van trots dat de metrolijn er nu echt is. "Het is toch gewoon gelukt, zegt maar. Zo'n eerste ritje, daar word ik wel een beetje emotioneel van."

Intussen wordt ze door vrienden geplaagd met het gerucht dat er een nieuwe metro komt van Oost naar West. "Die zou dan ook weer heel dichtbij komen. Maar ik wil niet dat mijn leven gevolgd wordt door een metro, haha. Vooralsnog kan ik er nog om lachen, want het is nog niet besloten."