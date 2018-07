CO2 opslaan onder de grond: een goed idee of niet?

Hoe gaat het in zijn werk?

Waar hebben we het nu in feite over als we over CO2-opslag spreken? De internationale benaming is CCS (carbon capture and storage), oftewel CO2 afvangen en opslaan onder de grond. Het is een nieuwe technologie, zowel het afvangen als het opslaan staan nog in de kinderschoenen.

Bekijk in onderstaande video hoe het afvangen en opslaan van CO2 in zijn werk gaat: