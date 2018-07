'Een aardappel groeit niet meer als het dertig graden is'

In de Achterhoek heeft het al twee maanden niet geregend en dat baart boer Hans Eelderink dagelijks zorgen. Hij verbouwt aardappelen, mais, suikerbieten en bloembollen, maar als hij zijn kostbare kweek niet af en toe sproeit, dan wordt het een treurige oogst.

Vooral de aardappelen en de mais hebben ernstig te lijden onder de droogte. "Normaal heb je acht aardappels aan een pol en nu vier. Dat is een halve opbrengst", zegt Eelderink. "Normaal rooi je zestig ton aardappels, maar dat wordt nu dus de helft. Het gaat voor een vaste prijs van tien cent per kilo weg, maar dat is dus de helft minder dan andere jaren."

De suikerbieten staan er al even beroerd voor. Maar voordeel van de biet is wel, zegt Eelderink. dat die zich snel herstelt als er een beetje regen valt. "Een aardappel houdt op met groeien als het dertig graden is. En het is de vraag of er nog iets te redden valt als het weer regent. De biet is alweer blij met een paar druppels."