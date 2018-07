Transgender Patrick: Ik heb geluk met het tijdperk waarin ik leef

De 17-jarige Patrick is transgender en weet wat het lange wachten met iemand doet. Hij stond acht maanden op de wachtlijst. "Dat was heel zwaar. Als je er als jong iemand achter komt dat je van geslacht wilt veranderen - nog voor je puberteit - dan wil je aan de puberteitsremmers zodat je je niet ontwikkelt als jongen of meisje.

"Twee jaar wachten, zoals nu, is dan echt veel te lang. Die lichamelijke ontwikkelingen maak je niet makkelijk ongedaan. Mensen verliezen ook echt hun hoop."

Toename

"Het is eigenlijk te gek voor woorden. Ik geloof dat genderdysforie de enige stoornis is in Nederland waarvoor je voor een behandeling nu twee jaar moet wachten", zegt Joep Roeffen. Hij is klinisch-psycholoog en programma-coƶrdinator bij het Genderteam Zuid-Nederland. Zijn genderteam werkt nauw samen met Amsterdam UMC en verzorgt een psychologische voortraject van de medische behandeling.

Juist nu is er meer zorg dan ooit nodig, vindt Roeffen. "Je ziet de afgelopen jaren een toename van kinderen en volwassenen die worstelen met hun geslacht of seksualiteit. Dit zie je niet alleen in Nederland maar wereldwijd."

"Het stigma is ervan af, er wordt makkelijker over gesproken. Het lijkt dat het meer geaccepteerd is om gespecialiseerde hulp te zoeken", zegt Roeffen, die al ruim tien jaar werkt met kinderen die problemen hebben met hun geslacht of seksualiteit.