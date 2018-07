Verbod hardloop-apps voor militairen: 'Privégegevens zo te achterhalen'

Militairen mogen van Defensie sport- en fitness-apps niet meer gebruiken. Minister Ank Bijleveld verbiedt de apps omdat de privégegevens die aan de app zijn gekoppeld, kunnen leiden naar militairen. "Dan zijn mensen vindbaar en dat is niet de bedoeling", zegt de minister tegen Nieuwsuur.

"We verbieden de apps voor de apparaten van Defensie die militairen gebruiken, maar ook voor privéapparaten die ze meenemen naar hun werk." Militairen die de apps toch installeren zijn strafbaar, zegt Bijleveld. "We weten nog niet precies wat voor straffen dat zullen zijn, daar moeten we nog naar kijken."

Bijleveld neemt de maatregelen na onderzoek van De Correspondent en onderzoeksgroep Bellingcat. Die ontdekten dat via fitness-app Polar en de smartwatch persoonlijke informatie van militairen simpel is te achterhalen. Ze wisten op meer dan tweehonderd gevoelige locaties 6460 individuen met 69 verschillende nationaliteiten te traceren.

'Bewustwording moet omhoog'

"Daarmee liggen de gegevens van militairen, burgermedewerkers en in het bijzonder medewerkers van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland op straat", zegt Defensie. De minister gaat er niet vanuit dat er militairen in gevaar zijn gekomen. "We weten het niet precies, maar er heeft zich niemand gemeld."

Volgens Bijleveld zijn militairen zich te weinig bewust van de gevaren van de apps, ook al zijn ze er wel eerder voor gewaarschuwd. "Die bewustwording moet echt omhoog. Wij moeten voor de veiligheid van onze mannen en vrouwen kunnen instaan." Daarom begint Defensie ook een campagne.