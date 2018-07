'Trump dwingt Europa na te denken over eigen rol en keuzes'

Van Middelaar noemt de Iran-deal als voorbeeld van de uiteenlopende belangen. "Voor Europa is dat akkoord belangrijk. Economisch maar ook strategisch, als het gaat om het voorkomen van oorlog in het Midden-Oosten. Maar Trump besluit van grote afstand dat het hem niet interesseert en stapt eruit."

Het bruuske optreden van Trump komt juist terwijl Europa niet goed in staat is om die belangen zelf te verdedigen. "Daar zijn we niet meer aan gewend. Het denken over macht en veiligheid is door Europa jarenlang bijna uitbesteed aan de VS. We hebben ook heel lang gedacht dat het niet meer nodig is om daar zelf zo over na te denken."

Maar nu blijkt dat niet alle landen om ons heen zijn uitgegroeid tot stabiele, democratische en kapitalistische stelsels, moeten de Europeanen toch nadenken over macht en militair strategische zaken. "Die Amerikaanse bescherming was altijd een warm bad, maar nu heeft iemand de stop eruit getrokken en moeten we voor onszelf gaan zorgen."