Deze moeder gaat met een podcast op de bres voor beter onderwijs

Dit schooljaar werd getekend door stakingen. Het verwachte lerarentekort zette de leerkrachten aan tot protestacties. Maar ze waren niet de enigen; ook ouders zetten zich in voor beter onderwijs voor hun kinderen.

Ouders zoals Jennifer Pettersson. De van oorsprong Zweedse radiomaker, kon zich niet meer op haar werk focussen toen haar kinderen begonnen aan de basisschool. "Ik zat met buikpijn op mijn werk, ik maakte mij zo'n zorgen om mijn kinderen." Drukke klassen, veel toetsen en lang stilzitten, dat is waar de schooldagen van jonge kinderen uit bestaan.

Pettersson was het Zweedse onderwijs gewend, waar kinderen veel ruimte hebben, mogen spelen en waar meer en hoger opgeleide leerkrachten voor de klas staan. "Sommigen vinden het Zweedse onderwijs luxe, terwijl eigenlijk het Nederlandse onderwijs armoedig is."

Populaire podcast

En daar gaat het over in haar podcast Opgejaagd; de kwaliteit van het onderwijs. Pettersson interviewt andere ouders, leerkrachten, experts en draait ze dagen mee in klaslokalen. "Ouders weten niet wat zich afspeelt in de klas. Zodra ze naar hun werk vertrekken, verandert vaak de sfeer."

Zodra de ouders weg zijn en de juf er alleen voor staat, is het chaos. Dat laat ze ook horen in een van haar afleveringen. Eerst is de juf lief en maakt ze grapjes met de ouders. Als de ouders weg zijn, begint ze meteen te schreeuwen. In plaats van dat de juf bezig is met de kinderen, is ze alleen nog bezig met orde houden.

De podcast is erg populair en trekt duizenden luisteraars. Pettersson verwachtte dat ze gezien zou worden als een zeurende ouder, of een buitenstaander die het Nederlandse onderwijs gewoon niet heeft begrepen. Het tegendeel was waar. "Ik ontving honderden brieven van andere ouders, maar ook leerkrachten die zich eindelijk serieus genomen voelden."

Onvrede over het onderwijs

"Ik herkende zoveel elementen uit Opgejaagd," vertelt ouder Jennifer van den Broeke. Zij maakte zich al langer zorgen om het onderwijs van haar kinderen, maar had altijd het gevoel dat zij de enige was. "Rondom de laatste lerarenstakingen hebben wij ouders ons verenigd."

Honderden ouders sloten zich aan bijOuders voor Goed Onderwijs. Het mee-staken alleen en de solidariteit naar de docenten vonden ze niet genoeg. Daarom stelden zij een manifest op met een eisenpakket. Hierin staat ook dat er onvoldoende aandacht is voor individuele kinderen. Dat komt door de grote klassen en het eenzijdige onderwijs, bedoeld om kinderen zo snel mogelijk klaar te stomen voor het volwassen leven. De prestatiedruk is hoog: kinderen moeten soms tientallen toetsen per jaar maken, terwijl ze liever zouden spelen.

Niet alleen ouders steunen het manifest, ook leerkrachten staan erachter. "Er is zo'n nadruk komen te liggen op het leren van taal, rekenen en spelling, terwijl jonge kinderen zo veel meer verdienen. Juist door creativiteit en spelen leren ze", zegt directrice Rienkje van der Eijnden.

Verhuizen of niet?

Ook zij dacht mee met het manifest en kan zich vinden in de zorgen van de ouders. "Op onze basisschool staat spelend leren centraal. Kinderen moeten leren, maar ook spelen. Toch merk je dat de regering, de inspectie en ook de ouders graag cijfers willen zien. Hierdoor gaan we voorbij aan wat echt belangrijk is: de ontwikkeling van kinderen."

Jennifer Pettersson overweegt intussen serieus om naar Zweden te emigreren. Zelfs haar man, Jair Stein, die in de podcast vaak Petterssons zorgen relativeert, is om. "In de laatste aflevering gaan we samen in Zweden kijken en zie ik zelf ook hoe het daar beter is."

Of ze uiteindelijk ook echt gaan verhuizen, is te horen in de laatste aflevering.

De laatste aflevering komt 6 juli online. Eerder afleveringen zijn hier te vinden.