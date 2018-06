Rotterdamse wijkteams verzuipen in regels en controles

Geen alternatief

Daar sluit autismebegeleider Van Der Meulen zich bij aan: "De beoordeling van het dossier gaan vanaf papier, door mensen met niet altijd de juiste expertise. Velen begrijpen niet wat impact voor een gezin in praktijk is. Flexibiliteit mist, zeker als de situatie verandert of er nood aan de man is. Dan wijst iedereen naar elkaar en is het wachten."

Ondanks alle problemen is er nu geen alternatief voor de wijkteams. Terug naar het oude systeem is geen optie, zegt de Rekenkamer. "Het oude systeem was nog veel erger. Dit systeem kent veel problemen maar de potentie is er. Met een andere aanpak is het budget en de voorzieningen voldoende voor een goed functionerend systeem".

Voor een deel kijkt de rekenkamer daarbij naar de gemeente. Die moet onnodige regels gaan schrappen en minder willen controleren, vindt Rekenkamer-directeur Paul Hofstra. "Een intakeformulier van dertig pagina's, dat is nergens voor nodig".