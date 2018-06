Verzorgenden met vals diploma aan de slag in de wijkverpleging

Soms zien verzekeraars in hun eigen administratie iets verdachts. "Dat zorgverleners 200 kilometer van de woonplaats zorg zouden hebben verleend. Het is onwaarschijnlijk dat een verpleegkundige iedere dag die afstand reist", noemt Koen Jansen van fraudeonderzoek bij Menzis als voorbeeld.

Na onderzoek bleek het om een louche bureau wijkverpleging te gaan dat zorgpersoneel had laten solliciteren en vervolgens kopieën had gemaakt van hun diploma's. Met die kopieën gingen elders in het land onbevoegden aan de slag. De zorgverleners, van wie de originele diploma's zijn, hebben inmiddels aangifte gedaan van identiteitsfraude, aldus Jansen.

Onvoorstelbaar

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft sinds vorig jaar zeven meldingen binnengekregen van diplomafraude in de wijkverpleging en ouderenzorg. Het gaat om mensen die geen diploma hadden of een vervalst diploma hadden ingeleverd.

Ook zijn er meldingen van enkele fraudegevallen in de thuiszorg waarbij een gediplomeerde kracht een klus aanneemt en iemand zonder de juiste papieren laat werken. "Maar we hebben hier geen sluitend beeld van", erkent een woordvoerder. "Het is niet verplicht dit te melden."

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, is geschokt door de gevallen van diplomafraude. "Zorg leveren aan mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven, moet gedaan worden door mensen die daar alles van weten en bekwaam zijn. Het is echt onvoorstelbaar dat dit plaatsvindt in Nederland", reageert directeur Sonja Kersten.