Langverwachte klimaatwet moet politieke waan van de dag bestrijden

Volledig van het gas af

Als de klimaatwet er straks definitief is, wordt Nederland het zevende Europese land met zo'n wet. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land in 2008. Oud-minister Lord Deben stond aan de wieg van de Britse klimaatwet en is nu voorzitter van de klimaatcommissie. Hij ziet erop toe dat Groot-Brittanniƫ groen wordt.

De klimaatwet legt vast hoeveel CO2 de Britten per vijf jaar mogen uitstoten: een koolstofbegroting. Er wordt bovendien flink vooruit geregeerd. Het huidige kabinet is bezig met beleid voor over twaalf jaar. In 2030 wil het land volledig van het gas af zijn, en in 2022 worden er geen kolen meer gebruikt.

Volgens Deben is de Britse wet een "groot succes". Zijn commissie stelt klimaatdoelen waar de politiek zich achter moet scharen. En dat gebeurt. "Alle partijen, Labour, de coalitie, de conservatieven." Debens advies aan Nederland is dan ook: zorg dat de klimaatdoelen steun hebben van het hele politieke systeem.