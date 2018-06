Nederlanders zijn voor België tijdens WK, maar waarom eigenlijk?

Het einde van uniforme nationale elftallen is volgens de onderzoeker echt in zicht. "Het enige land dat op meerdere WK's heeft gespeeld en nog nooit een speler heeft opgesteld die niet in dat land geboren is, is Brazilië", zegt Oonk.

Over vier jaar organiseert Qatar het WK Voetbal. "Dat land heeft een beperkte pool van voetbaltalenten. Daarom zijn ze al een aantal jaren bezig om vooral jonge Afrikaanse talenten aan zich te binden. Dit doen ze net als de Portugezen met Pepe hebben gedaan."

Want wanneer de Afrikaanse spelers vijf jaar of langer in dienst zijn van een voetbalclub in Qatar, mogen ze ook uitkomen voor dat land. Oonk: "Het is niet ondenkbaar dat dat team voor meer dan 75 procent uit Afrikaanse spelers zal bestaan."