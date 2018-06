Rutte verklaart EU de liefde, maar 'van baan in Brussel is geen sprake'

We hebben elkaar nodig

Volgens Rutte is er in de afgelopen jaren veel gebeurd in de wereld. Hij noemt "de politieke ontwikkelingen in Turkije, de situatie in Syrië en Noord-Afrika, de gebeurtenissen rond Oekraïne en Rusland, de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse regering en het herwonnen zelfvertrouwen van China en India".

Die ontwikkelingen maken dat de premier vanochtend in zijn toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg aangaf dat zijn gedachten over de EU zijn veranderd. "We hebben elkaar als Europese landen nodig, we moeten eenheid uitstralen, maar daarin moeten we wel keuzes maken", zei hij over de huidige politieke situatie.