'In Nederland staan 500 moskeeën en deze moskee is te klein geworden'

"We hebben vaak met elkaar gesproken, broeders en zusters, over de situatie van moslims in Nederland en in Europa", zegt imam Yassin Elforkani in zijn toespraak in de Blauwe Moskee in Amsterdam. "Waar de islam negatief bejegend wordt, waar de islam aangevallen wordt, waar de islam beticht wordt van terreur. Terwijl de islam daar niks mee te maken heeft."

De meeste moslims in Nederland hebben een negatief beeld van de Nederlandse samenleving. "Ze voelen zich vaak buitengesloten, unfair behandeld en menen dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de autochtone Nederlander", zegt onderzoeker Willem Huijnk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

"De afwerende houding vanuit de Nederlandse samenleving maakt het geloof, de moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk." Dat staat in het rapport De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld, dat het SCP vandaag heeft gepubliceerd.

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden zegt dat er in Nederland veel te negatief over de islam wordt gedacht. "De negatieve beeldvorming kan een stimulans zijn om zich te verdiepen in de kennis over de islam", aldus het SCP.