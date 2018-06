KNVB onderzoekt impact kopbal: wat doet het met je hersenen?

Koppen: voor voetballers is het de normaalste zaak van de wereld, maar wat is eigenlijk het effect op de hersenen? Zijn die kopballen schadelijk? De voetbalwereld is al lange tijd op zoek naar antwoorden op die vraag, maar pas dit jaar komen de onderzoeksinitiatieven van de grond.

Zo is er een grootschalig onderzoek naar de impact van kopballen op kinderen van start gegaan en wordt er gekeken of er een verband is tussen koppen en dementie. De KNVB start nu een eigen onderzoek naar de impact van koppen onder jeugdspelers. "Verantwoord koppen, daar draait het om", zegt chef-arts Edwin Goedhart.

"We gaan kijken wat voor type kopballen er zijn en hoe vaak die precies plaatsvinden tijdens trainingen en wedstrijden. Vervolgens willen we kijken hoeveel schade die kopballen eventueel opleveren voor het kinderbrein." Hij hoopt over twee jaar de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Goedhart benadrukt dat de KNVB eerst het probleem in kaart wil brengen voordat er maatregelen worden genomen. "We weten nu nog niet of koppen echt schadelijk is. Als dat straks wel zo blijkt te zijn dan zou ik het ook niet meteen verbieden, maar wel bepaalde spelregels aanpassen."