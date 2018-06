Deze lokale partij schudt de Vlaardingse politiek op

Lokale partijen waren de grote winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in de formatieonderhandelingen lijken ze de grote verliezers te worden. In gemeenten als Rotterdam, Tilburg en Barendrecht mogen ze niet meeregeren, hoewel ze veruit de grootste zijn.

In Vlaardingen werd ONS.Vlaardingen de grootste met zes zetels. De lokale partij is opgericht door inwoners die vinden dat de politiek te ver afstaat van de burgers. De raadsleden gaan de straat op, naar eigen zeggen is voor hen "geen probleem te klein".

Zou het ONS.Vlaardingen wel lukken om in het college te komen? Verslaggever Jan Eikelboom dook de afgelopen tijd onder in de politiek van Vlaardingen en volgde de formatie van begin tot eind.

Bekijk hier de volledige reportage: