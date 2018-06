Is rundvlees eten vervuilender dan autorijden?

"Een veganistisch dieet is waarschijnlijk de beste manier om je impact op de planeet te verlagen, niet alleen wat betreft broeikasgassen maar ook qua luchtvervuiling, watervervuiling, landgebruik en watergebruik."

Dat zegt Joseph Moore, het hoofd van een nieuw onderzoek naar mogelijkheden om de klimaatgevolgen van voedselproductie en consumptie in kaart te brengen. De studie is verschenen in het wetenschappelijke blad Science.

Het onderzoek richtte zich op veertig veel geconsumeerde producten en hun impact op het klimaat, luchtvervuiling, watervervuiling en de hoeveelheid water en grond die nodig is voor de productie. De gegevens van 40.000 boerderijen in 119 landen werden zo in kaart gebracht.

Wat bleek? Als er geen vlees en zuivel meer geproduceerd zou worden, wordt driekwart van de landbouwgrond wereldwijd overbodig. En terwijl vlees en zuivel maar 18 procent van de calorieƫn leveren, komt bij de productie 60 procent van alle broeikasgassen vrij die door de landbouw geproduceerd worden.

Je hebt vlees en vlees

Van al het vlees is rundvlees het meest vervuilende, blijkt uit de studie. Het maakt ook uit op wat voor grond de koeien hebben rondgelopen. De veeteelt van runderen op ontbost land produceert twaalf keer zoveel broeikasgast en 50 keer zoveel grondgebied als koeien die in een natuurlijke wei rondlopen.

Op basis van de resultaten laten zich rekensommen maken die het eten van een biefstuk vergelijken met tussen de 150 en 250 kilometer rijden in een gemiddelde personenauto uit 2016.

Maar is veganistisch eten echt het beste wapen tegen klimaatschade, zoals de onderzoekers beweren? Dat is lastig te zeggen, vooral als de factor biologische productie erbij komt.

Moeten we veganist worden?

Feit is wel dat het flink helpt. "Eten heeft veel impact op het milieu", zegt Linda Nijenhuis van Milieu Centraal. "We kunnen natuurlijk niet zonder eten., maar we kunnen wel keuzes maken die helpen om het klimaat minder te belasten."

Voor onderzoeksleider Joseph Poore staat vast dat vlees van het menu moet. "Ik begon dit project om groenere productiemethoden te onderzoeken. Maar ik ben de afgelopen vier jaar helemaal gestopt met het eten van dierproducten. We hebben het niet nodig om ons leven op peil te houden."